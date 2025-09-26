Белгородское УФАС возбудило дело по факту махинаций землей на торгах

УФАС России по Белгородской области возбудило дело по факту махинаций при организации и проведении электронного аукциона на право аренды земельного участка в селе Таврово Белгородского района. Об этом сообщили в ведомстве.

Объект предполагалось сдавать в аренду в течение 20 лет при минимальной ежегодной плате в 156,9 тыс. руб. При шаге аукциона в 4,7 тыс. руб. итоговая сумма за пользование участком достигла 5 млн руб. Во время подписания арендного договора оказалось, что плата производится сразу за весь срок аренды, а не ежегодно, как изначально было заявлено в документации. К тому же победительница Ирина Горбачева, одна из девяти участников торгов, занимала должность начальника отдела аренды управления земельных отношений администрации Белгородского района.

«Участие должностного лица организатора торгов в качестве участника аукциона противоречит действующему законодательству, создает преимущество одному участнику и может привести к конфликту интересов»,— отметили в УФАС.

По данным Rusprofile.ru, в Белгородской области зарегистрирована одна индивидуальная предпринимательница Ирина Горбачева — в 2019 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля пиломатериалами. В июле прошлого года администрация Белгорода подала в арбитражный суд региона иск к госпоже Горбачевой. В нем мэрия заявила о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды земельного участка на улице Мирная, 21 площадью 2 тыс. кв. м — на общую сумму в 1,1 млн руб. Согласно картотеке арбитражных дел, в феврале 2025-го требования были удовлетворены. В мае решение устояло в апелляции, но госпожа Горбачева подала кассационную жалобу — следующее заседание по ней состоится 9 октября.

Кабира Гасанова