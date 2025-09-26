Определен подрядчик для строительства школы в Красном Бору

В Ярославской области контракт на строительство школы на 1100 мест в Красном Бору заключат в начале октября с компанией «Адамант-строй». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Стоимость контракта составит 1,323 млрд руб. На конкурс по выбору исполнителя заявилась только одна компания, с ней и заключат соглашение.

Господин Евраев рассказал, что четырехэтажная школа будет занимать 18 тыс. кв. м. Вокруг здания территорию благоустроят и появятся зоны отдыха и игровые площадки. Согласно проекту контракта срок строительства — до 5 августа 2027 года.

Алла Чижова