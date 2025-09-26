В Кремле прокомментировали будущее «Северных потоков».

Сегодня, 26 сентября, исполняется три года со дня подрыва газопроводов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что осталась одна неповрежденная нитка, которая может быть запущена в любой момент. Он также отметил, что экономика Германии в результате этой диверсии продолжает страдать. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что проект заработает, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Со дня взрыва «Северных потоков» прошло три года. Повод сказать о том, как летит время. Фактически дело раскрыто: есть уже один задержанный. Это украинец, 49-летний бывший офицер Сергей Кузнецов. Однако следствие продолжается, и, с высокой долей вероятности, в ближайшее время не закончится. В первую очередь по политическим причинам. Никому не нужно обострять и без того непростую обстановку и вносить раскол между европейскими союзниками. Сейчас подобный судебный процесс явно некстати.

Между тем юбилейную дату прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В контексте того, можно ли рассчитывать на то, что «Потоки» когда-нибудь вновь заработают. Ответ был таким: отремонтировать, наверное, можно, но есть целая неповрежденная нитка, и можно хоть сейчас начать по ней транспортировку. Однако власти Германии запретили это делать. Несмотря на то, что экономика страны страдает. К слову, Москва продолжает обвинять в диверсии англосаксов, в первую очередь ушедшую администрацию Джо Байдена. Взрывали, может быть, и украинцы, но спровоцировали и оказали поддержку враждебные демократы.

Какова же дальнейшая судьба «Северных потоков»? Это очень интересный и важный вопрос. По сути, они превратились в политический ресурс. Хотя на сегодня трубы на дне Балтийского моря больше напоминают символ прошлого — повод для ностальгии, — сколько было в свое время надежд на строительство большой Европы от Лиссабона до Владивостока. Пока им явно не суждено сбыться.

Но вернемся к реальности. В России есть определенный расчет на то, что рано или поздно к власти в Европе придут прагматичные правительства с пониманием того, что с Москвой дружить выгодно. Тем более что с каждым днем становится все очевиднее, что все эти зеленые переходы, чистая энергия и прочее — не более чем красивая сказка и повод для освоения бюджетов. Возможно, рано или поздно газопроводы восстановят и при большом стечении благодарной публики торжественно вновь запустят. Хотя на этот счет есть серьезные сомнения.

У бывших партнеров появилась уверенность, что зависеть от России может получиться себе дороже. Даже Китай — друг и стратегический партнер — делает ставку на диверсификацию поставок энергоресурсов. Пусть будет дороже, но чтобы в случае чего, как говорится, подстраховаться. При этом с той стороны, наверное, есть и аналогичная надежда, что именно Россия изменится и захочет вернуться к строительству мирной Европы от Лиссабона до Владивостока. Так что есть некая обоюдная надежда на перемены, которая на сегодня выглядит большой утопией. Вероятно, в обозримом будущем газопроводы не починят, а дальше — как жизнь сложится.

Дмитрий Дризе