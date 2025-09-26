В Дагестане водителя КамАЗа заключили под стражу после ДТП с тремя погибшими

Тарумовский районный суд Дагестана избрал меру пресечения 40-летнему жителю Ставропольского края, которого подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно материалу дела, 23 сентября на трассе «Астрахань — Махачкала» подозреваемый, водитель КамАЗа с полуприцепом, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю LADA Priora. В результате столкновения водитель легкового автомобиля, 18-летний местный житель, и двое его 18-летних пассажиров от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 24 ноября.

Константин Соловьев