В Пензе одобрили закон о квотах для трудоустройства ветеранов СВО

Депутаты заксобрания Пензенской области одобрили квоты для трудоустройства граждан, участвовавших в специальной военной операции. Законопроект разработан по инициативе губернатора Олега Мельниченко.

Закон «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан в Пензенской области» направлен на поддержку ветеранов СВО. Квоты также предоставляются бывшим заключенным. Для компаний с более чем 100 сотрудниками квота составляет 1% от штата, для организаций с 36 до 100 человек — одно рабочее место.

Работодатели обязаны ежемесячно сообщать о свободных рабочих местах. Вакансии для мобилизованных сотрудников и людей с инвалидностью не учитываются. Закон также предусматривает случаи освобождения работодателей от квотирования. Ответственность за несоблюдение закона закреплена в Кодексе Пензенской области об административных правонарушениях.

Нина Шевченко