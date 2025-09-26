Десятки делегатов покинули зал перед выступлением Нетаньяху на Генассамблее ООН

На заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал первым, однако его речь сопровождалась жесткой реакцией. Многие делегации покинули зал в начале его выступления, а присутствующие постоянно прерывали речь криками и свистом.

Несмотря на протесты, господин Нетаньяху продолжил выступление. В своей речи он отметил, что сектор Газа окружен динамиками, из которых звучит его обращение к мировому сообществу. Израильский премьер призвал боевиков «хамаса» сложить оружие и отпустить заложников. По его словам, Израиль защищает не только себя, но и Европу с Америкой от «варваров у ворот».

Биньямин Нетаньяху также обвинил в антисемитизме государства, которые признали государственность Палестины. За неделю такое решение приняли власти Великобритании, Франции, Канады и Австралии.