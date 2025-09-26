Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Волгоградская облдума собирается закупить новогодние сладости на 1,2 млн рублей

Волгоградская областная дума объявила электронный аукцион на закупку кондитерских изделий для новогодних подарков. Планируется приобрести 1 тыс. подарков в тубах. Начальная цена контракта — 1,2 млн руб.

Каждый набор должен весить не менее 700 г и быть упакован в тубу из прессованного картона с металлическими дном и крышкой. Туба должна выдерживать вес набора и иметь новогодний дизайн 2026 года. Диаметр тубы — не менее 12 см, высота — не менее 20 см. Она должна быть с веревочной ручкой толщиной не менее 5 мм. Срок годности конфет — не менее 90 дней.

В наборы войдут темный шоколад с орехами, плитка молочного шоколада, вафельные конфеты с шоколадной глазурью и кремовой начинкой, шоколадные конфеты с орехами, карамель и арахис, халва, марципановые конфеты и желейные конфеты в шоколаде. Также в коробке будет пралине, печенье с карамельной начинкой, карамели, леденцы, печенье типа сэндвич и ядровое драже. Сладости требуется доставить на склад думы с 1 по 5 декабря.

Нина Шевченко