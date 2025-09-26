Авиакомпания «Ютэйр» получит 6 новых вертолетов Ми-8

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «Ютэйр-Вертолетные услуги» заключили договор на поставку шести вертолетов Ми-8МТВ-1, сообщили в пресс-службе ГТЛК. Контракт подписан в рамках обновления вертолетного парка страны с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

ГТЛК планирует принять воздушные суда на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» госкорпорации Ростех и передать «Ютэйр-Вертолетные услуги» до конца года.

Всего в 2025 году ГТЛК планирует передать российским авиакомпаниям 30 вертолетов Ми-8 различных модификаций.

Вертолеты Ми-8МТВ-1 отличаются высокой универсальностью и могут работать в различных климатических условиях. Они предназначены для перевозки грузов и пассажиров, санитарной эвакуации, пожаротушения, строительно-монтажных работ и поисково-спасательных операций.

ОАО «Ютэйр — Вертолетные услуги» — компания, занимающаяся вертолетными перевозками. Располагает вертодромом площадью 43 гектара, а также флотом из 326 вертолетов.

АО «ГТЛК» — крупнейшая лизинговая компания России, специализирующаяся на различных видах транспорта.

Полина Бабинцева