Сайты правительства Южной Кореи перестали работать из-за пожара

Сильный пожар в здании Национальной службы информационных ресурсов Южной Кореи в городе Тэджон привел к остановке работы сайтов правительства и государственных услуг. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, причиной пожара, начавшегося в 20:15 по сеульскому времени, стало возгорание аккумулятора.

По данным Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи, из-за пожара перестала работать вся компьютерная сеть правительства, включая почтовый сервис, поскольку все ее серверы находятся в здании Национальной службы информационных ресурсов.

Агентство сообщает об одном пострадавшем сотруднике службы. Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок распорядился «мобилизовать все необходимое оборудование и персонал для борьбы с огнем» и «предпринять все необходимые усилия для скорейшего восстановления национальной информационной системы».

Алена Миклашевская