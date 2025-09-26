Татарстанские халяль-сертификаты признаны в Таиланде

Таиланд впервые официально признал выдаваемые в Татарстане халяль-сертификаты. В рамках Global Halal Summit 2025 в Малайзии заключено соглашение с Центральным исламским советом Таиланда (CICOT), которое предусматривает совместную разработку системы оценки соответствия продукции и услуг нормам шариата. Об этом сообщает пресс-служба комитета по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан.

Признание открывает российским производителям прямой доступ на таиландский рынок, в котором проживает около 3,5–4 млн мусульман. Ежегодно страну посещают около 40 млн туристов, заинтересованных в халяль-товарах.

Татарстан активно развивает экспорт халяльной продукции. В 2024 году объем поставок составил 14 млн руб., что на 2,5 млн руб. больше показателя 2023 года.

В 2025 году в Казани была создана Всероссийская ассоциация индустрии халяль, которая объединяет сертифицирующие органы, экспертов и производителей. По данным пресс-службы, на сегодняшний день в России статус официального органа халяль-сертификации имеет только Комитет ДУМ Татарстана.

Анна Кайдалова