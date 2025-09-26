Brunello Cucinelli потерял позиции

Акции люксового бренда Brunello Cucinelli сняли с торгов на итальянской бирже. Компанию обвиняют в работе на российском рынке и обходе европейских санкций. Поводом стало недавнее расследование хедж-фонда Morpheus Research, пишет Financial Times. В материале говорится, что Cucinelli продолжает управлять несколькими магазинами в Москве, хотя после 2022-го заявляли о закрытии бутиков в стране. Вместе с этим на российский рынок продолжают поступать новые товары бренда, их можно найти в ЦУМе, а цена часто превышает €5 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandro Bianchi / Reuters, Alessandro Bianchi / File Photo / Reuters Фото: Alessandro Bianchi / Reuters, Alessandro Bianchi / File Photo / Reuters

Три года назад Евросоюз запретил ввозить люксовые товары дороже €300, а часть вещей Cucinelli якобы поставлял в Россию через посредников из третьих стран, что тоже запрещено ЕС. В разговоре с Financial Times представители бренда это опровергают. По их словам, в России компания занимается только индивидуальными продажами в шоурумах, а ассортимент ограничен тем, что разрешено законом.

Претензии в расследовании могут быть связаны с условиями ввоза товара и могут не зависеть от решений самой компании, говорит управляющий партнер АБ Nordic Star в России Анна Заброцкая: «Надо понимать, что мировые бренды работают в важных конфигурациях, они заключают лицензионные договоры на поставку.

Достаточно давно обсуждалось, что ввод санкций не всегда означает, что можно легально прекратить договоры, которые были заключены, например, с каким-нибудь дистрибутором в другой стране.

Компания может просто не иметь возможности контролировать то, как происходит поставка этих товаров в Россию, и следить за цепочкой поставок. В люксе сейчас достаточно активно развивается направление, когда компании организуют доставку санкционных товаров в Россию через другие схемы. И это никак не связано с влиянием компаний и их желанием продаваться в России, потому что это происходит, так скажем, на вторичном рынке.

Cucinelli — очень дорогой люксовый бренд, у которого дорогая закупка, которая, скорее всего, может превышать €300. Здесь надо понимать, на что санкции устанавливают ограничения, — через таможню по инвойсу может проходить закупочная стоимость, которая будет меньше €300. Недавно были скандалы, связанные с тем, как компании минимизируют свои расходы на производство, привлекается китайская рабочая сила. Условно, себестоимость производства одной вещи будет очень маленькая, соответственно, трансграничная стоимость товара по закупке может быть, конечно, меньше, чем €300. Но ритейл-прайс, как правило, всегда очень высокий на уровне люксовых и премиальных брендов».

Накануне акции Brunello Cucinelli на итальянской бирже упали на 17%. К концу торгов стоимость бумаг остановилась на уровне $85 за акцию — с момента выхода на IPO это антирекорд для компании. Торги акциями бренда на бирже могли закрыть из-за корыстных целей расследователей, из-за чего сами обвинения пока рано считать достоверными, считает эксперт по креативным индустриям Ирина Каримова:

«Эта история обратила бы внимание на саму компанию Morpheus Research, которая инициировала этот громкий скандал. В этой компании работают выходцы из другой компании — Hindenburg Research, — которая занималась публичным разоблачением компаний и сразу же скупкой их акций. И если они сами приложили руку к тому, чтобы акции той или иной компании упали, то возникает большой вопрос.

На месте Brunello Cucinelli я просто сделала бы официальный запрос от имени компании в адрес точек дистрибуторов этой продукции, где конкретно она была найдена, с просьбой разъяснить, какие это были поставки. И, исходя из этого, уже ситуацию решать. В любом случае, сначала нужно провести внутреннее расследование, а потом делать выводы, потому что, может быть, эта история, далеко не такая, как ее сейчас нам преподносят».

К этому году Brunello Cucinelli сократил стоимость экспорта в Россию до €5 млн, а продажи в Москве от общей выручки компании упали до 2%, заявили представители бренда.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Егор Парфенов