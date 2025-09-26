Amazon заплатит за подписки

Amazon заплатит за свои подписки. Федеральная торговая комиссия США оштрафовала компанию на рекордные $2,5 млрд. Иск был подан против сервиса Prime. Выяснилось, что платформа обманным путем подключала пользователей к платной подписке и намеренно усложняла процедуру ее отмены. В рамках соглашения Amazon выплатит $1 млрд в федеральный бюджет, а также возместит $1,5 млрд пострадавшим клиентам. По данным аналитиков, сумма составит более 5% от прошлогодней выручки компании, которая отказалась признавать вину.

История с Amazon, вероятно, приведет к тому, что другие сервисы тоже будут становиться прозрачнее, считает партнер Digital&Analogue Partners Екатерина Смирнова: «Это, конечно, часть большой борьбы FTC с подписками. Федеральная торговая комиссия ее начала много лет назад в интересах пользователя, говоря о том, что очень многие сервисы их навязывают, делая неочевидным факт подписки и максимально сложной возможность от нее отказаться. Это то, что называется "темными паттернами", то есть когда интерфейс-платформа устроена таким образом, что пользователь вводится в заблуждение, по сути, его действиями манипулируют и не дают ему выразить свободную, осознанную волю. FTC уже грозила штрафами за такие злоупотребления в том числе Netflix. Помните, после окончания пандемии COVID-19 они вдруг начали рассылать письма, в которых предлагали в очень простом режиме через e-mail отписаться от их услуг? Это, конечно, было тоже сделано с подачи FTC. Как это отразится на других сервисах?

Я думаю, штраф в $2,5 млрд существенно повлияет на оценку рисков другими платформами.

Очень простое, на самом деле, правило, которое формулирует Федеральная торговая комиссия — отписаться должно быть так же просто, как подписаться — введут многие игроки».

В России также регулируют правила платных подписок. Недавно Госдума приняла закон, по которому сервисы не смогут списывать деньги с карт, удаленных из профиля. Инициатива появилась еще в июле 2023-го. Закон вступит в силу с марта следующего года. В России проблема платных подписок достаточно массовая, заметил председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов: «Действительно, вопрос стоит достаточно остро. Исследования, которые проводятся регулярно, показывают, что большинство потребителей сталкиваются с рядом недобросовестных практик в этой сфере, в том числе при оформлении подписок, когда становятся неочевидными последующие списания, которые следуют после окончания бесплатного периода.

Часто сервисы не предупреждают и о списании очередного платежа, есть сложности с механизмом отписки. Учитывая то, что аудитория таких сервисов у нас исчисляется десятками миллионов человек, проблема достаточно массовая.

Между тем регулирование данной сферы, к сожалению, не в полной мере отвечает интересам потребителей. Есть определенные позитивные подвижки в этом направлении. В конце прошлого года были приняты единые правила в области защиты прав потребителей Союзного государства. Они являются актом прямого действия и высшей юридической силы, то есть подлежат применению на территории России. Они прямо установили обязанность для сервисов, которые оказывают подписочные услуги, уведомлять потребителя о предстоящем списании и информировать его, как можно их отменить. Однако, к сожалению, российские компании, работающие в этой сфере, практически поголовно пока не исполняют это требование наднационального законодательства».

По данным опроса ВТБ, каждый четвертый россиянин жалуется на неожиданные платежи за подписки, которыми не пользовался. У трети такие списания происходят два-три раза в год.

Астон О`Cалливан