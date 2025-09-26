Игорь Седов переизбран председателем городской думы Астрахани

В Астрахани прошло первое заседание нового состава городской думы, на которое прибыли все избранные депутаты, а также исполняющий обязанности губернатора области Павел Паутов (глава региона Игорь Бабушкин находится в командировке в Нижнем Новгороде) и мэр города Игорь Редькин.

В начале заседания председатель избирательной комиссии Трусовского района Сергей Воробьев вручил депутатские значки и удостоверения. Затем с напутствиями выступили Павел Паутов и Игорь Редькин.

Депутат Юсуп Магомедов открыл заседание и предложил избрать Игоря Седова председательствующим, что было единогласно поддержано. Позже Игоря Седова выдвинули на должность председателя горпарламента, а его заместителями стали Лилия Иванова и Александр Календр. Все кандидаты были одобрены в ходе тайного голосования. За Игоря Седова проголосовали 34 из 36 депутатов.

Нина Шевченко