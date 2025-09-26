Саратовский депутат поддержал включение в список экстремистов Александра Волкова

Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков в своем Telegram-канале высказался о включении в список экстремистов жителя Саратова Александра Волкова. По мнению парламентария, Волков, выступающий против строительства школы в Ленинском районе, призывал к незаконным действиям против правоохранительных органов.

Сергей Гладков считает, что участие Александра Волкова в экстремистском сообществе говорит о реальных целях этой группы, которые скрываются за благими намерениями. Депутат призвал организаторов протестов в парке «Территория детства» задуматься над этим, подчеркнув, что их действия могут быть восприняты как выступления против государственной политики в сфере образования.

Господин Гладков также обратился к активисткам «квазиобщественных движений» Налимовой, Елизаровой, Таниди и Игуменовой, напомнив им о возможных последствиях их действий. Он отметил, что они сами заявили о намерении обратиться в правоохранительные органы для оценки ситуации в парке.

Нина Шевченко