На Ставрополье возбуждено уголовное дело из-за хищения при капремонте ДК

В Светлограде директор подрядной организации подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 2,5 млн рублей при капитальном ремонте здания Дома культуры в рамках национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

По данным силовиков, директор фирмы намеренно завысил объемы и стоимость выполненных работ, предоставив фиктивные данные в финансово-отчетные документы при сдаче объекта заказчику. Несмотря на то, что работы были сданы, подрядчик фактически не выполнил все предусмотренные контрактом работы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время следственные органы продолжают собирать доказательства по делу.

Станислав Маслаков