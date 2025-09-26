Под Саратовом начали перерабатывать куриный помет, инвестиции составили 415 млн

В Татищеве заработал новый комплекс по переработке куриного помета и производству органических удобрений. Министерство инвестполитики Саратовской области сообщило, что инвестиции в проект составили 415 млн руб., что позволило создать новые рабочие места.

Главная цель проекта — экологизация сельского хозяйства региона. Комплекс использует уникальную технологию, превращающую куриный помет в эффективные и безопасные удобрения.

Продукция не имеет запаха и не содержит патогенной микрофлоры, что подтверждено лабораторными исследованиями. Глава ведомства Александр Марченко отметил, что запуск комплекса — важный шаг к «зеленой» экономике.

Нина Шевченко