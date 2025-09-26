В Саратове отменили соцвыплаты к пенсиям экс-чиновников, подорвавших доверие

Саратовская городская дума отменила социальные выплаты к пенсиям бывших муниципальных чиновников. Решение приняли депутаты на заседании 26 сентября.

Инициативу предложила заместитель председателя думы Елена Злобнова. Документ отменяет решение 2012 года о ежемесячных доплатах к пенсии для лиц, занимавших муниципальные должности в Саратове.

Елена Злобнова пояснила, что выплаты прекратят тем, кто занимал руководящие должности, но не оправдал ожидания граждан и не решил их проблемы. Депутаты единогласно поддержали инициативу.

Нина Шевченко