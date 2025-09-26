Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ЦБ продлил ограничения на перевод денег за рубеж

Банк России продлил до 31 марта 2026 года ограничения на перевод денег за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Меры были введены 1 апреля 2022 года. Сохраняется запрет на перевод денег для юрлиц и не работающих в России физлиц-нерезидентов из недружественных стран. Ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Граждане России и физлица-нерезиденты из дружественных стран могут перевести за рубеж не более $1 млн в месяц. Через системы денежных переводов — $10 тыс. в месяц. Физлица-нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере зарплаты.

Банки из недружественных государств могут переводить деньги в рублях с помощью корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

