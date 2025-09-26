За I полугодие «Татнефть» выплатит дивиденды в размере 14,35 рубля на акцию

Компания «Татнефть» по решению акционеров выплатит дивиденды по итогам первых шести месяцев 2025 года. Размер выплаты составит 14,35 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Решение об этом было принято на собрании акционеров, следует из данных на сервере раскрытия корпоративной информации.

Датой определения лиц с правом на получение дивидендов установлено 14 октября 2025 года, говорится в сообщении компании.

В соответствии с дивидендной политикой «Татнефть» обязуется направлять акционерам не менее 50% чистой прибыли, рассчитанной по РСБУ или МСФО. По данным отчетности по РСБУ, чистая прибыль компании в январе — июне составила 66,8 млрд руб. Отчетность по МСФО пока не раскрыта.

В прошлом году дивиденды были значительно выше: за первое полугодие 2024 года акционеры получили 38,2 руб. на акцию, при этом совокупные выплаты за весь год составили 98,7 руб.

Крупнейший пакет обыкновенных акций «Татнефти» (около 34%) контролирует Республика Татарстан. Еще 9% бумаг размещены в ADR, 3% составляют казначейские акции, остальные 54% находятся у иных инвесторов.

Анна Кайдалова