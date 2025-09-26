Минюст признал иноагентами медиаменеджера Кудрявцева и кинокритика Пронченко
Минюст России обновил реестр иностранных агентов. Иноагентами стали кинокритик и искусствовед Зинаида Пронченко, медиаменеджер и предприниматель Демьян Кудрявцев, журналист Андрей Калитин, адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов и независимая литературная премия «ДАР».
Демьян Кудрявцев (объявлен иноагентом) занимал руководящие посты в издательском доме «Коммерсантъ» с 2005 по 2012 год. В разные годы владел газетами «Ведомости» и The Moscow Times (признана иноагентом и нежелательной организацией), а также журналами Men’s Health, Women’s Health и National Geographic.
Зинаида Пронченко (объявлена иноагентом) с апреля занимает пост главного редактора интернет-издания Republic (объявлено иноагентом). Ранее была шеф-редактором сайта журнала «Искусство кино», писала о культуре для «Сеанса», Colta.ru и «КиноПоиска».
Дмитрий Захватов (объявлен иноагентом) защищал участниц панк-группы Pussy Riot по делу о «панк-молебне» в Храме Христа Спасителя в 2012 году. Выступал защитником бывшей сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой, заочно приговоренной в 2023 году за фейки о ВС РФ. В базе Адвокатской палаты Москвы его статус адвоката числится приостановленным. В июле мужчину объявили в уголовный розыск.
Литературная премия «ДАР» (объявлена иноагентом) учреждена в сентябре 2024 года писателем Михаилом Шишкиным (объявлен иноагентом) совместно со Швейцарской ассоциацией славистов.