Трое жителей Перми, которые похитили 9 млн руб. у пенсионерки из Челябинска, задержаны

В Челябинске возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении трех жителей Перми, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинску. Они помогли похитить 9 млн руб. у 80-летней местной жительницы. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

Пенсионерку убедили в том, что ее данные используются для оказания финансовой поддержки ВСУ, и если она не задекларирует свои сбережения, на нее заведут уголовное дело и проведут обыск в квартире. Женщина отдала мошенникам 9 млн руб., но вскоре осознала произошедшее и обратилась в полицию.

Работники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска установили, что деньги похитили трое жителей Перми в возрасте от 19 до 25 лет. Они скрылись на автомобиле в направлении Екатеринбурга. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых и изъяли у них 220 тыс. руб.