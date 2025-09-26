В населенных пунктах Пензенской области откроют новые кинозалы

Фонд кино объявил о создании новых кинозалов в населенных пунктах Пензенской области с населением до 50 тыс. человек. Новые залы откроются в Кондольском и Золотаревском досуговых центрах, Кривошеевском библиотечно-досуговом центре и районном Доме культуры в селе Неверкино.

В регионе уже работают 11 кинозалов, пять из которых созданы по нацпроекту «Культура». Они расположены в Кузнецке, Нижнем Ломове, Заречном, Сердобске, Верхнем Ломове, Городище, Вадинске, Никольске, Беково, Тамале и Шемышейке.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что у Пензенской области есть значительный потенциал в сфере кинопроизводства. Для его реализации была создана региональная кинокомиссия. Область активно сотрудничает с коллегами из Беларуси, развивает кинопрокат и снимает фильмы.

Нина Шевченко