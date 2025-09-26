AI-агенты, промпт-инженеры и стартаперы встретились на стенде Сбера

На региональном ИТ-форуме «Цифроземье 2025» Центрально-Черноземный банк Сбербанка познакомил участников мероприятия с возможностями GenAI-решений* для промышленности, образования, бизнеса и других сфер.

Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

Особый интерес предпринимателей вызвали сервисы, в том числе и на базе искусственного интеллекта, продукты для сбора аналитики, автоматизации процессов и решения других задач бизнеса.

В рамках деловой программы спикеры Сбера и его компаний-партнеров рассказали о применении AI-агентов в промышленности и повышении эффективности бизнеса за счет цифровизации всего предприятия. В контексте обсуждения деятельности госорганов гостям рассказали об опыте ИИ-трансформации правительства Липецкой области и проектах с машинным обучением, которые могут в этом помочь.

По словам министра цифрового развития Воронежской области Дениса Волкова, отечественные разработки в сфере ИТ остро актуальны. «Региональные компании сейчас сталкиваются с огромным количеством вызовов. Это связано как с процессом замещения, так и с внедрением ИИ. Большое количество западных решений ушло, появилась ниша не просто для их замещения, а для создания более качественных, совершенных и близких нашему потребителю продуктов».

На стимулирование таких разработок уже в студенческой среде был нацелен межвузовский хакатон, организованный Сбером и Министерством цифрового развития Воронежской области. Его финал состоялся на форуме.

Хакатон стартовал в конце августа. В течение месяца 12 студенческих команд из воронежских вузов разрабатывали GenAI-помощника для решения задач исполнительных органов региона. Лучшими стали проекты ВГТУ и ВГУ.

Как отметил управляющий Воронежским отделением Сбера Константин Разводов, работая в регионах, Сбер стал партнером и помощником в цифровизации и трансформации областного управления, деятельности бюджетных организаций, местных компаний и производств. «Для нас очень ценно, что наш опыт, советы и продукты помогают улучшить качество жизни людей, сделать местное управление эффективнее, а бизнес — прибыльнее», подчеркнул он.