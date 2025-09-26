Нетаньяху поблагодарил Трампа за «смелость» с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа с трибуны Генассамблеи ООН. Он заявил, что действия господина Трампа в отношении Ирана «смелые и решительные».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Как передает The Times of Israel, Биньямин Нетаньяху также заявил об «устранении экзистенциальной угрозы со стороны Ирана» для Израиля. При этом он призвал делегатов Генассамблеи «сохранять ясность ума, бдительность и не позволять Ирану восстанавливать свой ядерный потенциал».

В своей речи премьер Израиля также упомянул об ударах страны по йеменским хуситам, нанесении урона ливанскому движению «Хезболла» и уничтожении большей части палестинского движения «Хамас». По его словам, «остатки» «Хамаса» скрываются в городе Газа, который с 16 сентября пытается захватить израильская армия.

Перед началом выступления Биньямина Нетаньяху зал Генассамблеи покинули несколько сотен дипломатов. В их числе представители арабских, мусульманских, африканских и нескольких европейских стран.