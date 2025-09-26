В Челябинске на предстоящей неделе пройдут концерты групп «Сегодняночью», «Танцы Минус», этно-певицы Олены Уутай, хип-хоп-артиста «Хаски», оркестров и фолк-коллективов. В театрах представят спектакли «Женитьба», «Родительский день» и «Светлые души». На выставках покажут пейзажи Суздаля и Миасса, а в кинотеатрах — фильмы «Мир в огне», «Мужские правила моего деда» и «Нахимовцы. Янтарный берег». В Челябинске также продолжается книжный фестиваль #Рыжийфест.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Лидер группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 27 сентября пройдет концерт оркестра Cagmo с исполнением саундтреков кинокомпозитора Ханса Циммера. Гости концерта смогут услышать композиции из таких известных кинокартин и мультфильмов, как «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Звонок», «Гладиатор». Выступление пройдет в окружении свечей. Стоимость билета — от 2,8 тыс. до 5,3 тыс. руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Хаски

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Рэпер Хаски

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В «Галактике развлечений» 28 сентября выступит хип-хоп-артист «Хаски» (Дмитрий Кузнецов). Рэп-исполнитель отправляется в большой тур по городам впервые за последние три года. Он подготовил обширную сольную программу. Не исключено, что гости концерта смогут услышать треки еще неопубликованного в сети нового альбома. Стоимость билета от 3,5 тыс. до 5 тыс. руб. 16+

В пабе «The Бочка» 28 сентября состоится совместное выступление двух фолк-групп «Сколот» и «Тролль гнет ель». Первому коллективу в этом году исполняется 20 лет, а второму — 25. Поэтому группы организуют праздничное выступление с лучшими песнями из своих дискографий. Их творчество посвящено истории славянской культуры, скандинавскому и кельтскому фольклору, мифологии и различным легендам. Стоимость билета от 1,6 тыс. до 1,9 тыс. руб. 12+

В «МТС Live Холле» 1 октября выступит музыкальный коллектив Neo Classic Orchestra. Оркестр исполнит музыку Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера, музыку из мультфильмов Хаяо Миядзаки, а также известные хиты Адель, Уитни Хьюстон и других артистов. Гостей концерта также ждет художественное представление — на большом экране будут транслировать рисунки, созданные с помощью воды и специальных красок. Узоры и линии будут меняться в такт музыке. Концерт также пройдет в окружении 2025 свечей. Стоимость билета от 1,8 тыс. до 2,9 тыс. руб. 6+

В пабе «The Бочка» 2 октября состоится выступление группы «Сегодняночью» из Санкт-Петербурга. В этом году коллектив отмечает 25-летие, в связи с чем отправляется в большой тур по городам. Стоимость билета от 1,2 тыс. до 3 тыс. руб. 16+

В «МТС Live Холле» 3 октября выступит группа «Танцы минус». Коллектив основан в 1995 году в Санкт-Петербурге. Программа концерта включает песни из последних альбомов группы — «С5етель» и «Круги», а также известные хиты. Стоимость билета от 2,3 тыс. до 4,8 тыс. руб. 12+

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 3 октября состоится концерт «Магия севера» этно-артистки Олены Уутай. Певица продемонстрирует уникальную технику горлового пения. Кроме того, артистка умеет имитировать пение птиц и звуки, которые издают животные. Во время исполнения песен Олена Уутай также использует традиционный якутский инструмент «хомус», варганы, шаманские бубны и флейты. Гостей концерта также ждут музыкально-обрядовые программы, включающие как аутентичное звучание, так и экспериментальное электронное. Стоимость билета от 1,4 тыс. до 2 тыс. руб. 6+

Спектакли

В театре дармы имени Наума Орлова 30 сентября представят спектакль «Женитьба» на основе одноименной пьесы Николая Гоголя. Это комедия о неуверенном дворянине Подколесине, который пытается найти невесту. Сваха уже находит ему подходящую кандидатуру, а лучший друг всеми силами пытается приблизить свадьбу. Однако не только Подколесин желает обручиться с купеческой дочерью. Устранив все препятствия, решится ли дворянин на брак? Стоимость билета от 300 до 1,5 тыс. руб. 16+

В Камерном театре 3 октября стартует международный фестиваль-конкурс драматических театров «Камерата». В этот день спектакль «Родительский день» представят артисты театра из города Губаха. Постановка демонстрирует диалог 60-летней матери и уже повзрослевшего сына. «Как сегодня отвечать на вопросы ребенка? На вопросы, которые раньше казались не важны, а теперь встают так остро. Как, отвечая на эти вопросы, закрыть свои собственные гештальты, связанные с прошлым?»,— эти темы исследуются в спектакле. Стоимость билета 700 руб. 18+

В Новом художественном театре 3 октября пройдет спектакль «Светлые души». Он поставлен по одноименному произведению Василия Шукшина, которое рассказывает об одном дне из трудовой жизни семейной пары в селе. Стоимость билета — 500-700 руб. 16+

Выставки

В Челябинском центре искусств 2 октября открывается выставка «Суздаль. Новое тысячелетие». Это проект двух художниц — Людмилы Романовой и Екатерины Колесниковой. На выставке они представили работы, созданные в рамках плэнера в Суздале. В живописных и графических работах художницы пытались интерпретировать традиционные мотивы через призму актуальных художественных практик. Выставка будет открыта к посещению до 19 октября. Вход свободный. 0+

2 октября в Челябинском центре искусств открывается еще одна выставка — «Дети природы» художницы из Миасса Юлии Климчук. Она запечатлела пейзажи родного города, разнообразие фактур и цветов в природе. Экспозиция будет работать до 26 октября. Вход свободный. 0+

Кино

В челябинских кинотеатрах 2 октября выйдет в прокат фильм «Мир в огне». После мощной солнечной вспышки восточное полушарие Земли было полностью уничтожено. Охотнику за сокровищами поручают отправиться в Европу, чтобы найти картину «Мона Лиза» в самом опасном месте на планете. Однако в скором времени ему предстоит осознать, что людям нужны не предметы искусства, а спаситель. Главную роль сыграл Дэйв Батиста. 18+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Роман Мадянов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Актер Роман Мадянов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В кинотеатрах Челябинска 2 октября также появится в прокате новый фильм «Мужские правила моего деда». Виктор Сергеевич придерживается строгих взглядов при воспитании своего внука Леши. Он боится, как бы тот не стал таким же слабаком, как его отец. Из-за очередного конфликта с дочерью у Виктора Сергеевича случается сердечный приступ. Врачи ставят неутешительный прогноз — деду остается жить три месяца. Отказавшись от лечения, Виктор Сергеевич решает похитить своего внука и отправиться с ним в поездку, полную приключений и дедовских наставлений. Главные роли сыграли Роман Мадянов и Максим Матузный. 6+

Со 2 октября в кинотеатрах города также можно посмотреть фильм «Нахимовцы. Янтарный берег». Четырнадцатилетний Егор переехал с мамой из Санкт-Петербурга в Калининград. Там он поступает в Калининградское Нахимовское училище, где решает представиться родным братом легендарных нахимовцев Логиновых, чтобы завоевать авторитет. Ему предстоит признаться в обмане и проявить мужество в опасной схватке с террористами. Так он сможет завоевать настоящее доверие и уважение друзей. 12+

Фестивали

В Челябинске продолжается всероссийский книжный фестиваль #РыжийФест. 27 и 28 сентября гостей ждут лекции, встречи с писателями, поэтами, журналистами и филологами из разных городов России. Кроме того, продолжит работать книжная ярмарка, в которой представлены около 40 издательств. 27 сентября в 14:00 пройдет встреча с писательницей Машей Трауб, в 15:00 — со сценаристом, режиссером и продюсером Николаем Ларионовым, а в 18:00 — с писателем и преподавателем Литературного института имени Максима Горького Андреем Геласимовым. Вход свободный. 6+

Ольга Воробьева