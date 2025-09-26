Ярославская транспортная прокуратура выявила нарушения на 16 теплоходах

Ярославская транспортная прокуратура добилась устранения выявленных нарушений на 16 теплоходах. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская транспортная прокуратура Фото: Ярославская транспортная прокуратура

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения на туристических теплоходах «Лунная Соната», «Николай Карамзин», «И. А. Крылов», «Родная Русь», «Русь Великая», «Две столицы», «Юрий Никулин», «Илья Муромец», «Урал», «Капитан Пушкарев» и других.

По информации ведомства, на некоторых судах нарушались требования пожарной безопасности, хранились просроченные пища и лекарства, без маркировки использовался разделочный инвентарь, отсутствовали информационные стенды для потребителей. Кроме того, работники части теплоходов не прошли медосмотры.

Прокуратура внесла представления и возбудила дела по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), ч. 2 ст. 11.31 КоАП РФ (непредоставление перевозчиком пассажирам информации о страховщике и о договоре обязательного страхования), ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). После этого нарушения были устранены, капитаны и директора — привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов превысила 100 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в мае 2025 года в Угличе причалил теплоход, на борту которого часть пассажиров плохо себя чувствовала. По информации Роспотребнадзора, в ходе проверки был установлен этиологический агент заболевания — норовирус.

Алла Чижова