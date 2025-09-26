Минздрав обновил рекомендации по терапии менопаузы

Минздрав одобрил новые клинические рекомендации по терапии менопаузы, разработанные Российским обществом акушеров-гинекологов. Предыдущая версия регламента действовала с 2021 года.

В новых рекомендациях вводится состояние «пременопауза». При этом документ поясняет, что этот термин не рекомендуется использовать для обозначения последних нескольких лет перед менопаузой. Под ним следует понимать весь репродуктивный период и период менопаузального перехода.

Также Минздрав изменил рекомендации по инструментальным диагностическим исследованиям. В частности, ведомство исключило пункт о том, что назначать гормональную терапию женщинам при отсутствии четких показаний не рекомендуется.

Полина Мотызлевская