Осенний интеллектуальный турнир выявил самых эрудированных сотрудников Нововоронежской АЭС

На Нововоронежской АЭС состоялся Осенний интеллектуальный марафон, который уже много лет объединяет действующих сотрудников и ветеранов атомной станции. В этом году в городском Дворце культуры посоревноваться за звание самых эрудированных собралось 15 команд.



Фото: алентина Поварова, Управление коммуникаций НВ АЭС

«Интеллектуальный марафон — это не только соревнование, но и прекрасная возможность для общения, обмена опытом и укрепления командного духа», - отметил начальник отдела ядерной безопасности и надежности, один из организаторов турнира Евгений Голубев.

Марафон состоял из трёх туров. Первый включал вопросы на разные сферы знаний, где участники могли блеснуть своей логикой и эрудицией. Во втором туре участников ждала «Своя игра», где было важно не только знать, но и стратегически рисковать. Третий тур был посвящён 12 выдающимся деятелям атомной отрасли. Игроки должны были отгадать их имена по стихотворным описаниям, сгенерированным нейросетью.

Особый ажиотаж вызвал черный ящик, который появился на нововоронежском турнире впервые. Его изготовил ведущий инженер отдела информационно-коммуникационных технологий Денис Здрайковский. Черный ящик — это специальный защитный ящик, в котором находится предмет-ответ на вопрос. Что лежало в кармане изобретателя Перси Спенсера во время экспериментов в лаборатории и помогло ему открыть эффект волн высокой частоты? В черном ящике находился шоколадный батончик. Именно он расплавился в кармане физика под воздействием лучей, которые он изучал.

По результатам напряжённой борьбы призовые места распределились следующим образом. Первое место заняла команда «Первый контур», которая в очередной раз подтвердила свой статус бессменного лидера интеллектуальных турниров. На втором месте - команда «Например». Третье место — у команды «Потому что гладиолус», которая в этом году впервые поднялась на пьедестал почёта.

Интеллектуальный марафон прошел при поддержке профкома, отдела социального развития, молодежной организации и интеллектуального клуба «Квазар» НВ АЭС.

Ольга Шалимова