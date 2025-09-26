«АвтоВАЗ» бесплатно установит «ЭРА-ГЛОНАСС» на 22 тыс. автомобилей Lada Vesta

«АвтоВАЗ» бесплатно установит систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на 22 тыс. автомобилей Lada Vesta первого поколения, выпущенных с октября 2021 по апрель 2022 года, сообщили в пресс-службе компании. Это является частью программы по дооснащению автомобилей устройствами для экстренного вызова.

Решение временно выпускать автомобили без этой системы было связано с проблемами поставок комплектующих в 2021 году.

Все работы по установке «ЭРА-ГЛОНАСС» будут бесплатными для владельцев. В ближайшее время владельцы получат уведомления с приглашением в дилерские центры.

Андрей Сазонов