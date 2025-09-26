В Ставропольском крае планируют засеять озимыми 2 млн гектаров

В Ставропольском крае начался сев озимых. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего в регионе планируют засеять около 2 млн га, из них более 97% – пшеница и ячмень, остальное – рапс. Отмечается, что уже засеяно порядка 2 тыс. га.

«Важно, что практически весь объем семян – российской селекции. Первыми к севу приступили Апанасенковский, Георгиевский, Грачевский и Кировский муниципальные округа», – говорится в сообщении главы региона.

Сопутствующие работы – подготовка семян, внесение удобрений – проходят в штатном режиме. Топливом аграрии, как отмечается, обеспечены. В 2025 году на поддержку аграриев предусмотрено 6,5 млрд руб. из федерального и краевого бюджета.

Константин Соловьев