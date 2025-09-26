Удмуртские спортсмены получили шесть медалей на Кубке мира по кикбоксингу

Удмуртские спортсмены в составе сборной России завоевали шесть медалей на Кубке мира по кикбоксингу (World Cup WKF 2025). Соревнования проходили в Минске 15-21 сентября, на них приехали более 600 спортсменов из 23 стран. Об этом сообщили в минспорта Удмуртии.

Две золотые, две серебряные и две бронзовые медали кикбоксеры получили в дисциплине «сольные композиции». Роман Овчинников взял «золото» и «бронзу» по направлениям «стили ушу» и «музыкальные формы с предметом» соответственно, Анастасия Сухих — «золото» в «стили ушу», Артем Макаров — два «серебра» по музыкальным направлениям, Михаил Красноперов — «бронза» в «музыкальных формах».

Спортсмены выступали под руководством старшего тренера сборной Удмуртии по ушу и кикбоксингу Линара Багаутдинова.

Кубок мира по кикбоксингу проходил в Минске 15-21 сентября. Российская сборная по итогам турнира заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав 45 золотых, 26 серебряных и 20 бронзовых медалей. Четыре отечественных спортсмена выполнили норматив мастера спорта международного класса (МСМК).