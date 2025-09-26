В Казани жильцы ЖК Savin Family 7 месяцев попадают в квартиры через парковку

В Казани в жилом комплексе Savin Family (ул. Алексея Козина, 8) седьмой месяц закрыты все подъезды. Сейчас попасть в дом можно только через второй этаж парковки, куда ведет крутой автомобильный пандус. УК объясняет ситуацию тем, что большинство собственников продолжают делать ремонт и, чтобы сохранить лобби и лифты, доступ через подъезды ограничен. Об этом «Коммерсантъ Волга-Урал» рассказал жилец дома.

Домом управляет компания «Образцово Казань», она порекомендовала жильцам дождаться завершения голосования по вопросу введения консьерж-сервиса, которое должно закончиться 1 декабря.

Юрист из ООО «Юридическая компания „Яхатин“» Антон Смирнов отметил, что управляющая компания нарушает жилищное законодательство. Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, управляющая компания не вправе ограничивать доступ жильцов к их собственному жилью через общие помещения дома.

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса, если существуют опасения по поводу сохранности отделки, компания должна организовать защитные мероприятия, а не создавать препятствия для нормального пользования жильем.

«Образцово Казань» рискует получить предписание Госжилинспекции с наложением административного штрафа по статье 7.22 КоАП РФ за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.

Жилой комплекс Savin Family построен и сдан в IV квартале 2024 года. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, ЖК на Алексея Козина позиционируется как жилье бизнес-класса.

На момент публикации ответа от управляющей компании «Образцово Казань» не поступало.

Анна Кайдалова