В Предгорном округе в аварии погиб житель Ессентуков

В Предгорном районе сегодня днем, 26 сентября, Lada Granta врезалась в опору линий электропередач. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительным данным, на трассе «Минеральные Воды – Кисловодск» 35-летний водитель автомобиля, двигаясь со стороны станицы Суворовской в направлении Кисловодска, не справился с управлением и допустил съезд автомашины в кювет, где столкнулся с преградой.

В результате аварии водитель, житель Ессентуков, от полученных травм скончался на месте происшествия. Автоинспекторами установлено, что за последние два года мужчина привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения 19 раз. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Константин Соловьев