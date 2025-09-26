Китайская «сетевая» философия

Власти Китая будут бороться с занудами в интернете: панические настроения, теории заговора и фейки должны исчезнуть из соцсетей. Управление по вопросам киберпространства КНР берет под контроль уныние с целью «создания более цивилизованной интернет-среды», это следует из официального заявления ведомства. Из соцсетей вырежут не только травмирующий контент, но и тот, что связан с различными жалобами. К чему приведет искусственный позитив? И возможен ли такой тренд в России? Разбиралась Анна Кулецкая.

Операция называется громко «Ясно и светло», она продлится два месяца. В течение этого времени власти КНР будут проверять ролики, обсуждения и комментарии на предмет провокаций групповых конфликтов, оскорблений отдельных личностей или национальностей. Под прицелом окажутся и жалобы на жизнь, брак или учебу. Контент, который романтизирует депрессию и разочарование, будет удален, а платформы и агентства могут потерять монетизацию и даже столкнуться с отключением в случае нарушений. Этот запрет убережет несовершеннолетних от чувствительных тем, уверен продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Если посмотреть на китайские законы, там очень много мер, касающихся борьбы с фейками. То же самое разворачивается в нашей стране.

КНР находится несколько впереди в развитии интернета и цифровой безопасности. Я думаю, что мы примерно к такому же и придем.

Наверное, отчасти в этом есть определенный смысл, потому что есть контент, нацеленный на детскую аудиторию. Это какие-нибудь нездоровые истории про депрессию, романтизацию анорексии и других проблем, чтобы собрать больше просмотров».

Впрочем, согласно исследованию, проведенному в Китае около пяти лет назад, идеальная картинка в интернете, наоборот, вызывает зависть и депрессию. Ученые даже предположили, что из-за безукоризненных постов и роликов пары чаще разводятся. Если бы такой запрет распространился на русскоязычный сегмент, то подписчиков бы это отпугнуло, считает блогер Анастасия Вощинская: «На российском рынке стратегия убрать пессимистичные, как назвали его китайцы, контент ничего продуктивного бы не принесла ни блогерам, ни читателям. То, что под этим имеют в виду в КНР, это же просто то, как мы все, так или иначе, живем. Я веду блог около шести лет, выложила за это время уже несколько тысяч самых разных сторителлингов и сюжетных линий. При этом про "лухари"-распаковку, Мальдивы контента никогда не было. Из последнего, например, показывала свою свадьбу в Италии. Я получила, правда, очень много добрых комментариев, но в том числе прочитала некоторые сообщения, где девчонки после просмотров начинали сравнивать себя и свои отношения с моей историей, расстраиваться и в конечном итоге просто обесценивать происходящее в их жизни».

В прошлом году в соцсетях вирусились ролики улыбчивого бизнесмена Николая Василенко. В дорогом костюме и стильных очках блогер призывал всех быть счастливыми, и юзеры даже окрестили его «амбассадором добра». В последнее время больше просмотров набирает контент, который выглядит неотшлифованным, уязвимым и бытовым: деревенские влоги, семейные хроники, дневники тревог и откровенные сторис о тяжелом дне. Например, эмоциональный трек «Кухни» группы «Бонд с кнопкой» использовали в своих роликах не только инфлюенсеры, тоскующие о прошлом, но даже крупные компании. На первый план выходит некричащий позитив, уверен основатель рекламного агентства Impression Agency Александр Бликштейн:

«В последние годы, скорее, набирает тренд история с благотворительностью, какой-нибудь осознанностью, так называемой новой искренностью.

Люди, скорее, делятся чем-то личным, но все-таки это ни в коем случае не концентрация на негативе. Он всегда в комментариях. Это позволяет пользователям, наверное, почувствовать какую-то собственную значимость и важность, ведь ты можешь и Леонардо Ди Каприо написать: "Какой ты толстый стал", и такой комментарий может собрать тоже тысячу лайков».

По данным аналитической компании Sprout Social, каждый второй потребитель считает, что аутентичность важна для инфлюенсеров, и такие же черты они хотят видеть у брендов. В этом году респонденты заявили, что им нравится, когда корпорации рассказывают не только о своих продуктах, но и о внутренней жизни, пусть даже она совсем не похожа на идеальную.

Анна Кулецкая, Ульяна Горелова