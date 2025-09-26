Альфа-банк запустил нейропомощника внутри интернет-банка для юридических лиц. Он помогает клиентам находить сервисы, действия и разделы, а также дает советы, сгенерированные с помощью ИИ. Нейропомощник не просто находит ответ на запрос — он рассказывает о банковских продуктах и условиях, кратко суммирует самую полезную информацию и сразу дает ссылки на нужные разделы или действия в личном кабинете. Умный поиск уже охватывает все топовые тематики, включая валютный контроль, кредиты, эквайринг, зарплатный проект и другие важные для бизнеса продукты.

Антимонопольный регулятор Италии оштрафовал шесть нефтяных компаний на €936 млн за сговор по ценам на топливо. Это один из самых крупных штрафов, наложенных национальным регулятором в Европе, отмечает Financial Times. Среди компаний Eni получила самый большой штраф — €336 млн. Принадлежащая ExxonMobil компания Esso, итальянская IP и кувейтская Q8 были оштрафованы на сумму от €129 млн до €172 млн.

Каршеринговый сервис «Ситидрайв» (входит в экосистему «Сбера») пока не планирует масштабировать применение электромобилей. Тесты более сотни закупленных электрокаров показали, что их тяжело обслуживать, долго заряжать и непросто перепродать из-за отсутствия вторичного рынка. По словам гендиректора компании Эдуарда Мингажева, ситуация в российской экономике не способствует популяризации использования неокупаемых активов, а каршеринг — это очень капиталоемкий бизнес.