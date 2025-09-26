В Татарстане мечеть оказалась на 100 лет старше данных реестра

Государственная историко-культурная экспертиза установила, что мечеть в селе Маскара Кукморского района построена в 1791–1793 годах, а не в XIX веке, как указано в реестре. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Экспертиза показала, что строительство мечети финансировал татарский купец первой гильдии Габдулла Утямышев. Архитектурный памятник выполнен в стиле петербургского барокко с элементами классицизма и является образцом татарской религиозной архитектуры XVIII века.

В 1920-е годы мечеть закрыли, и она лишилась минарета. Недавно завершилась реставрация сооружения.

В ведомстве отметили, что село Маскара входило в состав Малмыжского уезда Вятской губернии и было крупным промышленным и торговым центром благодаря деятельности рода Утямышевых.

Анар Зейналов