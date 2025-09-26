В среднем стоимость автомобилей с пробегом в Башкирии за год снизилась на 11,3%
В Башкирии средние цены на авто с пробегом летом этого года в сравнении с июнем-августом прошлого года снизились на 11,3% — до 954 тыс. руб. Некоторые модели подешевели еще заметнее, сообщает «Авито Авто».
За год автомобили Mazda стали дешевле на 24,3%, BWM — на 20,9%, Renault — на 18,6%, Mitsubishi — на 18,4%, Nissan — на 12,6%.
С начала года Toyota Camry стали доступнее в цене на 15,6%, Mitsubishi Outlander — на 14,8%, Hyundai Santa Fe — на 13,7%, Nissan X-Trail — на 10,5%, а Volkswagen Tiguan — на 8,3%.