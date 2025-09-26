Бюджет программы благоустройства Уфы до 2030 года увеличили на 1,3 млрд рублей

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о внесении изменений в муниципальную программу благоустройства города до 2030 года. Документ опубликован на сайте мэрии.

Программа, принятая в конце прошлого года, нацелена на улучшение качества коммунального хозяйства и благоустройства, обеспечение надежного уличного освещения. Среди других целей — высокий уровень ритуальных услуг и содержания кладбищ, и создание велосипедных маршрутов.

Их достижение предусматривало проведение 20 мероприятий, таких как создание проектов снегоплавильных пунктов, обновление дорожной разметки, благоустройство Непейцевского дендропарка, ремонт тротуаров и другие. Теперь их стало 24 — в частности, мэрия планирует расширить Южное кладбище за счет Красноярского лесничества и построить подъезды к новой школе в Глумилино.

Финансирование пятилетней программы увеличено с 11,3 млрд до 12,6 млрд руб. Из бюджета Уфы будет выделено 10,6 млрд руб., из регионального бюджета — 633 млн руб. Около 1,4 млрд руб. будут направлены из внебюджетных источников.

Идэль Гумеров