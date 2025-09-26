Вячеслав Михаленко переизбран членом правления «Газпрома»

Вячеслав Михаленко переизбран членом правления ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Член правления ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко

Решение было принято советом директоров «Газпрома» и вступило в силу 25 сентября.

Вячеслав Михаленко возглавляет департамент транспортировки и подземного хранения газа. Членом правления «Газпрома» он стал в 2015 году. До этого он занимал должность гендиректора ООО «Газпром трансгаз Москва».