Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, каковы последствия резкого скачка цен на отдых в Турции.

Турция после скачка цен может подешеветь, если отельеры прислушаются к участникам рынка. На днях представители туроператоров, работающих в Германии и продающих туры преимущественно по этому направлению, вновь подвели итоги летнего сезона на Travel Talk Kongress. Лето 2025-го назвали разочаровывающим: спрос на пакетные туры обрушился после значительного роста цен на размещение. Особенно это коснулось сегмента семейного отдыха, заявили в немецком туроператоре LMX Touristik. Из-за многих факторов (роста налогов и в целом экономической ситуации в мире) по сравнению с 2019 годом стоимость пакетных туров с перелетом выросла примерно на 40%. Ларс Людвиг, гендиректор компании, возмутился: для многих людей цены стали неподъемными. Ну какая семья с детьми станет платить €7 тыс. за неделю отдыха в турецком пятизвездном отеле? Такой отдых стал непозволительной роскошью.

Результатом стало то, что и иностранные туристы, и сами жители выбирают другие варианты. Альтернативой становятся автомобильные маршруты в соседние страны. Еще один растущий сегмент — круизы на море. Либо люди временно откладывают планы на отпуск, они готовы путешествовать, но до определенного ценового предела. Туроператоры призвали отельеров принять срочные меры. Они отметили, что необходимо прекратить завышать тарифы, ведь заполняемость номеров на 70% куда менее надежна, чем на 100%. Конечно, ситуацию осложняла практически 60-процентная инфляция в Турции в последние годы.

На этом фоне активно набирает обороты Египет, соцсети заполнены роликами о выгодности туров на местные курорты. Турецким коллегам ничего не остается, кроме как оперативно придумать план восстановления турпотока. Это могут заметить и путешественники из России.

