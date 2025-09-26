В субботу в Черноземье будет облачно, от +3°С до +15°С

Во всех регионах Черноземья в субботу, 27 сентября, прогнозируется облачная погода. В Орле и Тамбове ожидаются небольшие дожди. Температура будет варьироваться от +3°С до +15°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью при температуре +4°С ожидается малооблачная погода. Днем потеплеет до +15°С. Осадков не будет.

В Воронеже в темное время суток синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, +6°С. Днем будет облачно, осадков не ожидается, температура составит +15°С.

В Курске ночью ожидается малооблачная погода, +6°С. Днем будет облачно с прояснениями, +14°С. Без осадков.

В Липецке ночью возможна облачность с прояснениями, без осадков, +4°С. Днем температура составит +14°С, будет облачно, без осадков.

В Орле в темное время суток при температуре +5°С прогнозируется переменная облачность, без осадков. Днем будет облачно, пройдет небольшой кратковременный дождь, +14°С.

В Тамбове ночью ожидается переменная облачность, без осадков, +3°С. Днем — облачность, временами небольшой дождь, +14°С.

Кабира Гасанова