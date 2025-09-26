В Удмуртии завели дело на водителя перевернувшегося на дороге автокрана

Полицейские задержали нетрезвого водителя перевернувшегося на дороге в Удмуртии автокрана. ДТП произошло на 8 км дороги Костино—Камбарка—Малые Камыши в Сарапульском районе. Об этом сообщили в МВД по республике.

На место ДТП прибыл патруль ДПС. Автокраном управлял 43-летний ижевчанин. У него было установлено состояние алкогольного опьянение. Ранее шофер был лишен водительских прав за отказ от медосвидетельствования.

На него составили три административных протокола и возбудили уголовное дело за управление транспортом в пьяном виде, будучи ранее подвергнутым административному наказанию (ст. 261.1 УК, до двух лет лишения свободы).