Пять тысяч жителей Ярославской области легализовали свою занятость

В Ярославской области 5 тыс. человек легализовали свою трудовую деятельность. Об этом сообщили в правительстве области.

В 2025 году в регионе создали межведомственную комиссию по работе с нелегальной занятостью, которая занимается мониторингом работодателей. За полгода было выявлено почти 5,5 тыс. работников, находящихся в неформальных трудовых отношениях. Большая часть работников легализовала свою занятость.

«Как показывает статистика, наибольшее число выявленных фактов нелегальной занятости — в сфере торговли, строительства, сельского хозяйства, общественного питания, предоставления индивидуальных услуг»,— сообщила зампред областного правительства Вера Даргель.

Алла Чижова