Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Тольятти предложили ужесточить ответственность для недобросовестных перевозчиков

Власти Тольятти добиваются ужесточения ответственности для недобросовестных перевозчиков. Глава города Илья Сухих сообщил, что 90% жалоб на пассажирский транспорт касаются маршруток. Нарушения включают несоблюдение расписания, нехватку транспорта, плохое состояние салонов и некорректное поведение водителей.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Основная проблема — невозможность отозвать свидетельства у нарушителей из-за несовершенства законодательства. Для решения этой ситуации администрация города предложила внести изменения в законы об организации регулярных перевозок. Предложения направлены в Самарскую губернскую думу и депутату Госдумы Леониду Калашникову.

В них речь идет об отмене неограниченного продления свидетельств на перевозки без конкурса, введение дополнительных оснований для прекращения действия свидетельств и запрет на снижение количества единиц транспорта . Также для перевозчиков предлагается ввести штрафы за нарушения. Аналогичные инициативы уже направлялись в министерство транспорта и автодорог Самарской области.

Георгий Портнов