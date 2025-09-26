Власти Тольятти предложили ужесточить ответственность для недобросовестных перевозчиков

Власти Тольятти добиваются ужесточения ответственности для недобросовестных перевозчиков. Глава города Илья Сухих сообщил, что 90% жалоб на пассажирский транспорт касаются маршруток. Нарушения включают несоблюдение расписания, нехватку транспорта, плохое состояние салонов и некорректное поведение водителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Основная проблема — невозможность отозвать свидетельства у нарушителей из-за несовершенства законодательства. Для решения этой ситуации администрация города предложила внести изменения в законы об организации регулярных перевозок. Предложения направлены в Самарскую губернскую думу и депутату Госдумы Леониду Калашникову.

В них речь идет об отмене неограниченного продления свидетельств на перевозки без конкурса, введение дополнительных оснований для прекращения действия свидетельств и запрет на снижение количества единиц транспорта . Также для перевозчиков предлагается ввести штрафы за нарушения. Аналогичные инициативы уже направлялись в министерство транспорта и автодорог Самарской области.

Георгий Портнов