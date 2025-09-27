Не женщина, а справка

29 сентября 1650 года в Лондоне открылось заведение, которое, если верить информации в поисковиках, было первым в мире брачным агентством. Создал его англичанин Генри Робинсон. Но в сети, в отличие от газет, много врут. Ничего общего с романтическими знакомствами это учреждение не имело. Было в своем роде не первым. А формат придумал не Робинсон и не в Англии. И речь о чем-то вроде справочного бюро и одновременно центра «Мои документы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Автор: Кирилл Сарханянц

Трудности перевода

Сначала о семейных узах. Первые помощники их скреплять действительно открыли бизнес в Лондоне, но как минимум в 1825 году. А если говорить о современном формате служб знакомств, то такой появился тоже в английской столице, но только в 1930-х.

То, что замыслил Генри Робинсон двумя веками ранее, именовалось The Office of Addresses and Encounters. И многие неверно перевели название на русский как «Бюро ухаживаний и встреч». Но были адреса. И встречи. А ухаживаний не было. Речь шла о месте, где можно встретить кого угодно. Но сугубо для деловых отношений, а никак не романтических. Это была скорее биржа труда, бюро находок, турагентство и справочная в одном флаконе. Этакая служба одного окна. Многофункциональный центр (сокращенно — МФЦ) Робинсона.

Сам Генри Робинсон был писателем, политиком, торговцем и даже философом. Последнее отчетливо проявляется в его шестистраничном трактате, посвященном открытию «Бюро адресов и встреч». Прежде чем сообщить читателям о своем заведении, Робинсон размышляет о неравноправии в обществе, тяжелой судьбе бедняков и о том, что состоятельным гражданам ничего не стоило бы оказать помощь бедным. И это им, зажиточным, пошло бы только во благо. Как и всему «славному городу Лондону».

По сути, Робинсон говорит о том, что дальнейшее экономическое развитие как столицы, так и всей Британской империи невозможно без оперативного обмена информацией. И о том, как много денег теряют предприниматели и торговцы из-за того, что не могут вовремя найти нужный товар, партнеров для бизнеса или сотрудников для себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здесь, на Треднидл-стрит в лондонском Сити, 29 сентября 1650 года открылось «Бюро адресов и встреч» Генри Робинсона. На этой же улице расположен Банк Англии, а до 2004-го находилась и Лондонская фондовая биржа

Фото: Tayfun Salci / ZUMA Press / ТАСС Здесь, на Треднидл-стрит в лондонском Сити, 29 сентября 1650 года открылось «Бюро адресов и встреч» Генри Робинсона. На этой же улице расположен Банк Англии, а до 2004-го находилась и Лондонская фондовая биржа

Фото: Tayfun Salci / ZUMA Press / ТАСС

Всем им нужно место, где это все можно получить — и быстро. Точка для встреч и заключения сделок. И чтобы там можно было проконсультироваться по любому деловому вопросу. Короче, место, куда следует отправиться, чтобы получить желаемое. «Для этих целей на Треднидл-стрит, напротив таверны "Касл", неподалеку от Старой биржи, в Лондоне будут вестись специальные реестры всех возможных адресов, куда приглашаются все желающие»,— пишет Робинсон. А далее приводит внушительный список услуг его бюро.

Через МФЦ Робинсона можно было выставить на продажу любой законный товар, недвижимость и землю в Англии и, соответственно, приобрести их, выдать или взять кредит, арендовать или сдать во фрахт судно, взять ссуду под залог судна, продать и купить ценные бумаги и многое другое.

Были в этом внушительном списке и пункты, позволяющие «to entertaine, or to be entertained». То есть информация о предоставляющих любые законные услуги мужчинах-профессорах гуманитарных наук и языков, капелланах, секретарях, репетиторах, школьных учителях, официантах, стюардах, дворецких, поварах, цирюльниках, слугах, а также факториалах, агентах и подмастерьях всех мастей, учительницах, нянях, медсестрах, горничных, камеристках, поварихах и благородных дамах. Этот пункт тоже способствовал укреплению теории о том, что «Бюро адресов и встреч» на самом деле было брачным агентством.

Но писателя и философа XVII века Робинсона просто не так поняли потомки: «to entertaine» в данном случае означал вовсе не «развлекать» или «развлекаться», а оказывать прием или прийти на прием к кому-то.

Все же это была биржа труда, банк и место деловых встреч, а не подпольный бордель.

Да и создавал Робинсон свое учреждение, вдохновляясь идеями куда-более возвышенными и глобальными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Бюро адресов и встреч» ошибочно принимают за первое брачное агентство в мире, хотя на самом деле оно больше походило на центр занятости населения или МФЦ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ «Бюро адресов и встреч» ошибочно принимают за первое брачное агентство в мире, хотя на самом деле оно больше походило на центр занятости населения или МФЦ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Оффлайн «Википедия»

Считается, что свое бюро Генри Робинсон придумал не сам. Он опирался на идеи одного из величайших ученых и философов своего времени Сэмюэла Хартлиба. Человека, которого называли «великим интеллектуалом Европы».

Помимо написания научных трактатов Хартлиб посвятил годы своей жизни борьбе за право всех граждан получать знания. Он стремился упростить распространение информации во времена, когда она была слабо систематизирована и стандартизирована в соответствии с общепринятыми нормами или академическими дисциплинами, а библиотеки были в основном частными. И в 1640 году Хартлиб представил парламенту Англии свои планы развития государства и образовательной реформы.

В рамках этой реформы Хартлиб предложил правительству создать централизованное хранилище полезной информации. И речь шла не только о научных трудах или литературе.

Это должна была быть не просто библиотека, а центр знаний, необходимых в повседневной жизни и для динамичного развития экономики страны.

Здесь можно было бы получить ответ на любой вопрос, найти работу или сотрудников, а пополнение всеобщей базы должно было обеспечиваться группой экспертов во всевозможных областях знаний.

Но столь масштабный проект требовал серьезных инвестиций, причем из казны государства. Хартлиб в течение трех лет добивался от парламента выделения финансирования, но в правительстве его запросы сочли чрезмерными.

Реализовать задуманное Хартлиб так и не смог. Но часть его великого проекта решился претворить в жизнь Генри Робинсон. Его «Бюро адресов и встреч» не опиралось на дотации правительства, а взимало плату за посреднические услуги с состоятельных граждан — бедняков же здесь обслуживали бесплатно. Тем не менее даже усеченная и коммерческая версия проекта Хартлиба оказалась не слишком жизнеспособной. Уже через год бюро закрылось. Это тем более странно, что до Робинсона и Хартлиба все было придумано французами. И отлично прижилось на континенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теофраст Ренодо, французский медик и советник Людовика XIII. Человек, который придумал и создал «Бюро адресов и встреч» в Париже

Фото: Австрийская национальная библиотека Теофраст Ренодо, французский медик и советник Людовика XIII. Человек, который придумал и создал «Бюро адресов и встреч» в Париже

Фото: Австрийская национальная библиотека

Окно в Париже

Франция начала XVII века, эпоха Людовика XIII и кардинала Ришелье. Именно кардинал встретил в провинциальном городе Лудён молодого талантливого врача Теофраста Ренодо и пригласил его в Париж — стать личным врачом и советником короля.

В 1612 году Ренодо получает от короля «разрешение и привилегию» содержать бюро и реестры адресов, которые понадобятся для воплощения в реальность задумок врача по исцелению всего французского общества. Ренодо серьезно беспокоила проблема бедняков и инвалидов. По сути, он занимался созданием социального обеспечения и господдержки бедных слоев населения.

Среди его предложений в адрес короля — идея значительно увеличить количество больниц, чтобы там могли принимать не только состоятельных граждан, но и бедных. Трудоспособным же нищим Ренодо предлагал в своих записках помочь найти работу, ведь болезни, полагал он, возникают в том числе от безделья и попрошайничества. Этой цели и должны были служить Бюро адресов. В таких заведениях бедняки могли бы найти себе работу, например расчищать «пустоши и болота» или прокладывать дороги. А уж тех, кто откажется работать, следовало бы наказывать и даже отправлять в тюрьмы.

Свои филантропические идеи Ренодо вынашивал долгие 18 лет. Пока 31 марта 1628 года король Людовик XIII, наконец, не подписал указ о создании Бюро адресов.

В королевском указе, в отличие от первоначальных идей его помощника, не говорится об обязательном пользовании услугами таких бюро и наказаниях за отказ работать. В указе же были тщательно описаны детали деятельности этих заведений: необходимые документы и регистрационные сборы для потенциальных работодателей, бесплатное пособие для малоимущих, информация, которую необходимо предоставить при трудоустройстве или изменении мнения. Для бедняков услуги Бюро адресов предоставлялись бесплатно, для работодателей стоимость внесения записи о вакансии составляла всего три су (старинная французская монета, 1/20 ливра ССЫЛКА https://www.kommersant.ru/doc/2821012).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ренодо стал издателем первой в современном смысле газеты — La Gazette. В ней впервые появились нумерация выпусков, адрес редакции, газетные полосы и рубрики

Фото: Национальная библиотека Франции Ренодо стал издателем первой в современном смысле газеты — La Gazette. В ней впервые появились нумерация выпусков, адрес редакции, газетные полосы и рубрики

Фото: Национальная библиотека Франции

Но, до того как запускать свой проект, Ренодо позаботился о том, чтобы защитить его от конкурентов — «рекомендательниц», «сутенеров» и других традиционных посредников в поиске работы среди бедняков. А еще от ушлых предпринимателей, которые захотят скопировать его идеи и открыть собственные бюро адресов. А потому в июне 1629 года он получает на книгу «Список адресов Бюро встреч» аналог патента и защиту авторских прав.

В книге на 32 страницы Ренодо излагал все идеи о работе Бюро адресов.

Само бюро открылось в 1630 году в Париже. И там были, разумеется, не только объявления о работе. Но и о выдаче кредитов, покупке земель, морской торговле и многом-многом другом, что спустя два десятилетия увидят посетители заведения со схожим названием в Лондоне. Со временем при бюро открывается диспансер — также бесплатный для бедных, раз в неделю организовываются конференции на различные темы.

Чтобы обеспечить известность своего заведения, Ренодо с 1633 года начинает публиковать «Ведомость Бюро адресов», она выходила примерно каждые десять дней.

Это был сборник коммерческих объявлений, которые подавались в его бюро. А потому Ренодо справедливо считают также основоположником рынка рекламных объявлений в прессе.

И к тому моменту Ренодо уже два года как имеет (благодаря поддержке кардинала Ришелье) монопольное право на печать новостного периодического издания под эгидой французского королевского двора. Ее первый номер вышел в мае 1631-го. Она называется La Gazette, и это первая еженедельная газета в истории Франции, фактически отправная точкой в истории для всей современной прессы.