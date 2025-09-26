Власти Рио-де-Жанейро наградят полицейских за убийства на месте преступления

Парламент Рио-де-Жанейро одобрил предложение выплачивать полицейским так называемые бонусы Дикого Запада за «нейтрализацию» злоумышленников на месте преступления. Как сообщает The Guardian, против этого резко высказались правозащитники и эксперты в области безопасности, которые считают, что это приведет к росту числа внесудебных расправ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aline Massuca / Reuters Фото: Aline Massuca / Reuters

Члены законодательного собрания поддержали принятие закона значительным большинством голосов: 47 против 15. Согласно документу, полицейский будет получать бонус в размере 10–150% от зарплаты за «нейтрализацию преступников» и изъятие огнестрельного оружия. Сторонники закона настаивают, что победить преступность в городе можно только с помощью «железного кулака». Как заявил член Либеральной партии Александр Кноплок, «если эти люди не понимают, что такое цивилизованность, они должны быть нейтрализованы полицией». «Если ты держишь ствол, ты должен быть нейтрализован»,— добавил он.

В то же время бразильские правозащитники считают такие меры контрпродуктивными. «Это извращенный способ стимулирования государственного насилия, приглашение к убийству»,— говорит основатель организации по борьбе с насилием Rio de Paz Антонио Карлос Коста. Видный правозащитник Марсело Фрейсо отмечает, что «полицейские заслуживают, чтобы им платили больше, но не за убийство людей». Некоторые юристы вообще называют политику «нейтрализации» антиконституционной.

Закон о «бонусах Дикого Запада» уже действовал в Рио-де-Жанейро в середине 1990-х годов. Тогдашний глава городской администрации Марселло Аленкар пытался разобраться с местной преступностью. В течение трех лет действия закона в городе были регулярные облавы и «нейтрализация» обитателей местных трущоб. Вскоре от таких мер власти отказались.

Алена Миклашевская