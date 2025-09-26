Проректор РУДН села по-русски

За нарушение меры пресечения в виде запрета определенных действий Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывшего проректора РУДН Анжелу Должикову. Она обвиняется в хищении средств, выделенных университету Минпросвещения в виде субсидии на программы по обучению русскому языку, а также на проведение крупных социально значимых мероприятий для его популяризации.

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого является бывший проректор РУДН и директор Института русского языка при этом университете 56-летняя Анжела Должикова, Главное следственное управление Главного управления МВД по Москве возбудило 10 октября 2024 года.

Задержали Должикову через месяц, предъявив соответствующее обвинение, а Тверской суд Москвы избрал в отношении нее меру пресечения в виде запрета определенных действий.

После этого защита Анжелы Должиковой неоднократно пыталась добиться смягчения наложенных на нее ограничений. В частности, адвокаты ходатайствовали об отмене запрета на пользование телефоном и интернетом. Впрочем, суд им в этом всякий раз отказывал.

По некоторым данным, именно нарушение наложенных запретов стало основанием для заявленного следователем в Тверском суде ходатайства об изменении Анжеле Должиковой меры пресечения на заключение под стражу. Возражения защитника обвиняемой и на этот раз оказались для судьи Марины Багровой менее убедительными, чем доводы следователя. В итоге Анжела Должикова была отправлена в СИЗО на два месяца.

По данным “Ъ”, речь в уголовном деле идет о хищении бюджетных средств в размере 3,8 млн руб. Эта сумма была выделена РУДН в виде гранта по итогам проведенного в 2018 году Минпросвещения конкурса.

Он был объявлен в рамках государственной программы «Развитие образования». В общей сложности с 2020 по 2022 год 11 субъектов Российской Федерации получили субсидии на разработку эффективных программ обучения русскому языку, информационное сопровождение обучающих, проведение культурно-просветительских мероприятий, направленных на поддержание интереса к изучению русского языка, и развитие кадрового потенциала педагогов русского языка 329 млн руб.

Как установило следствие, после получения бюджетных средств РУДН подписал несколько фиктивных договоров с подконтрольными, в том числе якобы и обвиняемой Должиковой, фирмами и индивидуальными предпринимателями на оказание разного вида услуг. Например, контрагенты должны были разработать учебно-методические комплексы по развитию и совершенствованию учебных программ, провести мероприятия просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленные на популяризацию русского языка, российского образования и культуры.

Однако в ходе расследования полицейские пришли к выводу, что все эти работы выполняли сами сотрудники учебного заведения, в частности подчиненные курировавшей данное направление Анжелы Должиковой. А деньги, перечисленные якобы именно по ее указанию на счета контрагентов, впоследствии были обналичены и украдены.

В деле есть также эпизод с выделением автономной некоммерческой организации «Международный институт охраны труда» 1 млн руб. за учебник по русскому языку для иностранцев.

