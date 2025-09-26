Новак: мощность «Силы Сибири» к концу года достигнет 38 млрд куб. м

Поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» достигнут 38 млрд куб. метров к концу года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Об этом он заявил на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине.

Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Александр Новак отметил, что Россия увеличивает экспорт трубопроводного газа и к концу года планирует выйти на максимальную мощность по проекту «Сила Сибири». Ведется работа над новыми маршрутами поставок природного газа, включая дальневосточный маршрут и маршрут через Монголию.

Также продолжается реализация двусторонних проектов, таких как добыча и сжижение газа в арктической зоне, строительство комплекса по переработке газа на Балтике и Амурского газохимического комплекса. В Забайкальском крае осуществляется совместное освоение Зашуланского угольного месторождения.