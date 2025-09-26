В Евросоюзе проверят российских экспортеров удобрений на занижение цен

Евросоюз запустил антидемпинговое расследование импорта азотного удобрения карбамид из России. Любое подтверждение занижения цен приведет к вводу пошлин на российскую продукцию, сообщило агентство Bloomberg.

Расследование было инициировано после жалобы лоббистской группы Fertilizers Europe. Там сообщили, что низкие цены российских экспортеров позволяют им опережать конкурентов из ЕС.

Bloomberg пишет, что Европа находится в зависимости от России. В 2023 году ЕС импортировал из России 3,6 млн т удобрений на сумму €1,28 млрд, попадающих под повышение пошлин. Это более 25% поставок в страны Евросоюза. ЕС опасается, что Москва может сократить поставки, так как это нанесет серьезный ущерб европейским фермерам. По данным агентства, ситуация усугубилась после прекращения поставок в Евросоюз российского газа, вследствие чего были закрыты многие заводы по производству удобрений.

Россия поставляет на мировой рынок в основном минеральные удобрения. Карбамид (мочевина) относится именно к этому типу. Это азотное удобрение, для производства которого газ используется и как источник энергии, и как сырье.