обновлено 15:41

В Башкирии возбудили дело по факту ДТП со школьным автобусом

Альшеевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Сегодня на 5 км дороги между деревнями Казангулово и Соколовка школьный автобус, в салоне которого было трое детей, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии одного подростка госпитализировали, двоим оказали помощь на месте.

Прокуратура Давлекановского района проводит проверку причин ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Майя Иванова